"في وجود القطبين".. قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري، قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، في مدينة العلمين.

وتقام البطولة خلال الفترة من 27 سبتمبر المقبل وتستمر حتى 3 أكتوبر، على صالة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك في البطولة الثنائي المصري الأهلي والزمالك، حيث يشارك المارد الأحمر باعتباره بطلاً للسوبر الأفريقي في الموسم الماضي 2023-2024 والمضيف للبطولة أيضاً، وشارك الزمالك في البطولة لكونه صاحب المركز الثاني في بطولة السوبر الأفريقي.

وأوقعت القرعة النادي الأهلي في المجموعة الثانية بالبطولة، رفقة كلا من "برشلونة الإسباني، جامعة سيدني الأسترالي".

كما أسفرت القرعة عن تواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى، رفقة كلا من "توباتي البرازيلي وفيزبريم المجري".

ويتواجد في المجموعة الثالثة كلا من: "كاليفورنيا الأمريكي، ماجدبورج الألماني والخليج السعودي".

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