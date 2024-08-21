شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مقاتلا من 8 جنسيات يتنافسون فى بطولة "القاضية" بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق النسخة الخامسة من بطولة"القاضية" للفنون القتالية المختلطة MMA QADYA بعد غد الجمعة، فى مهرجان العلمين والتي تضم 24 مقاتلا من 8 جنسيات مختلفة (مصر - البرازيل - روسيا - الجزائر - المغرب - نيجيريا - توجو - السودان) ضمن الفعاليات الرياضية المقامة في مهرجان العلمين الجديدة 2024.

يقام غدا الخميس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء مؤتمر صحفى للكشف عن منافسات بطولة "القاضية" التي سوف تقام بمدينة العلمين للمرة الأولى.

وتستعد بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة MMA QADYA بأعداد النسخة الخامسة في مهرجان العلمين والتي تضم 24 مقاتلا من 8 جنسيات مختلفة (مصر - البرازيل - روسيا - الجزائر - المغرب - نيجيريا - توجو - السودان) ضمن الفعاليات الرياضية المقامة في مهرجان العلمين الجديدة 2024.

وستشهد البطولة مواجهات مثيرة بين 24 مقاتلا يمثلون 8 جنسيات مختلفة بينهم 4 سيدات، مما يضمن تنوعًا كبيرًا في الأسلوب والمهارات القتالية، وسيخوض المشاركون معارك شرسة في سعيهم للتغلب على خصومهم وحصد الألقاب والجوائز المالية.

كما يحي الحفل مطرب الراب دبل زوكش ويدعو القائمون على البطولة جميع عشاق الرياضات القتالية وعشاق الموسيقى حيث سيقوم دبل زوكش باحياء هذا الحدث الاستثنائي.