شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموقف النهائى لكهربا داخل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمود كهربا لاعب الأهلي من البقاء في صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف الجاري، لاسيما بعدما ابتعاده عن المشاركة في ظل تألق الفلسطيني وسام أبو علي.

ويقترب كهربا من البقاء في الأهلي لسبيين الأول عدم وجود اهتمام من أندية خارجية في الوقت الحالي بعد انسحاب نادي الخلود السعودي من فكر التعاقد معه، والثاني قلة المهاجمين، حيث لا يوجد مهاجمين آخرين في صفوف الفريق بخلاف وسام أبو علي وكهربا، ورغم اقتراب التعاقد مع مهاجم أجنبي، ولكن يفضل مسئولي الأهلي بقاء الفولت العالي في ظل الحاجة لعدد 3 أو 4 مهاجمين في الموسم المقبل.

وشهدت المباريات الأخيرة مشاركة كهربا بشكل أساسي وتسجيله هدفين في مباراتي زد وإنبي، واستعاد جزءا من مستواه المعهود.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.