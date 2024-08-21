شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني و زيزو يحفزان ناشئي المقاولون خلال فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

واصل يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، ومحمد عبد العزيز المشرف على فرق الشباب والناشئين، متابعتهم واهتمامهم الكبير بفرق الناشئين بالنادي.

جاء ذلك خلال متابعتهم لمعسكر فريق المقاولون العرب مواليد 2008، والذي بدأ يوم الأحد 18 أغسطس الجاري، وتخلل المعسكر مجموعة من التدريبات الجماعية، إضافة إلى خوض الفريق مباراة ودية أمام فريق كهرباء الاسماعيلية انتهت بفوز المقاولون العرب.

وعقد يسري عبد الغني جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، حيث حثهم على ضرورة التحلي بروح الأسرة الواحدة، وبذل أقصى الجهود لتحقيق أفضل النتائج في بطولة الجمهورية ووجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين علي الجهد المبذول خلال فترة المعسكر .

وحرص زيزو علي تقديم النصائح للاعبين وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الانجازات والنتائج، كما تمت خلال الزيارة متابعة لمباراة ودية أقيمت اليوم أمام فريق القناة وانتهت بفوز المقاولون العرب بنتيجة 4 - 2 أحرز مازن طه ثلاث اهداف و مصطفى ابو الحديد هدف.