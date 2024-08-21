شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الجونة 2-0 فى الشوط الأول بكأس مصر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم بيراميدز على نظيرة الجونة بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر.

وسجل هدف التقدم لفريق بيراميدز الكونغولى فيستون ماييلي في الدقيقة 8 بينما عزز أحمد سامى بالهدف الثانى في الدقيقة 42.

وسيطر لاعبو فريق بيراميدز على مجريات الشوط الاول كاملا فى غياب تام من قبل لاعبو فريق الجونة التى لم يتمكنوا من خلق فرصة وحيده طوال الـ45 الدقيقة.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي

الهجوم: فاخري لاكاي - فيستون ماييلي– إبراهيم عادل.

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أليو جاتا - عبد الله عبادي - أحمد عبد الرسول – محمد الدغيمي

خط الوسط: أحمد شوشة- رضا صلاح - عبد الجواد تعلب

خط الهجوم: سيف شيكا - أرناود راندريانانتينانيا – أيمن موكا.