شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى ذكى يتعادل للطلائع أمام الزمالك بهدف "+90" والان مع تفاصيل الخبر

سجل محمد حمد ذكى لاعب طلائع الجيش هدف التعادل لفريقه فى شباك الزمالك فى الدقيقة "90+4" باستاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" لبطولة كأس مصر .

ويقود فريق الزمالك فى المباراة فنيا الثنائي احمد مجدى وأندريه بيكي معاوني البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، بعد أن حصل الخواجة على إجازة للسفر إلى أسرته بعد انتهاء الدورى على أن يعود إلى القاهرة يوم 28 أغسطس و تبدأ فترة الأعداد للموسم الجديد فى اليوم التالى.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الإسماعيلي فى دور الـ 8 بكأس مصر يوم السبت 24 أغسطس، ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس فى برج العرب.

تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمد عاطف – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط : محمد أشرف روقا – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : سيد عبد الله "نيمار"- ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بدلاء الزمالك أمام طلائع الجيش

عمر عبد العزيز وحسام عبد المجيد وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو"وسامسون أكينيولا ومحمد صلاح ذكي.

تشكيل طلائع الجيش ضد الزمالك

حراسة المرمى :محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – أحمد زولا.

خط الوسط : فريد شوقي – عبد الرحمن شيكا – إسلام محارب.

خط الهجوم : أحمد سمير – عمر السعيد – كريم طارق.

بدلاء طلائع الجيش ضد الزمالك

عماد السيد و محمد هاني وحميد ماو و أحمد الشيخ و محمد دياب وعلي حمدي ومصطفى الخواجة وجودوين تشيكا ومحمد حمدي زكي.