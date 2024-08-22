شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وطلائع الجيش يلجآن للوقت الإضافى لتحديد المتأهل إلى ربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

لجأ فريقا الزمالك وطلائع الجيش إلى الوقت الإضافى لتحديد المتأهل إلى ربع نهائى كأس مصر بعد انتهاء الوقت الأصلى 1-1 فى المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" للبطولة.

سجل أحمد عبد الرحيم الشهير بـ"إيشو" هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 80 بعد نزوله بديلاً لمهاب ياسر في الدقيقة 67 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد السلام،قبل أن يتعادل محمد حمدى ذكى للطلائع فى الدقيقة "90+6".

ويقود فريق الزمالك فى المباراة فنيا الثنائي احمد مجدى وأندريه بيكي معاوني البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، بعد أن حصل الخواجة على إجازة للسفر إلى أسرته بعد انتهاء الدورى على أن يعود إلى القاهرة يوم 28 أغسطس و تبدأ فترة الأعداد للموسم الجديد فى اليوم التالى.

ويلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الإسماعيلي فى دور الـ 8 بكأس مصر يوم السبت 24 أغسطس، ومن المقرر أن يقام النهائي الجمعة 30 أغسطس فى برج العرب.

الشوط الأول

بداية هجومية من الزمالك في محاولة للسيطرة على منطقة المناورات،وفى الدقيقة الثانية تألق محمد شعبان حارس طلائع الجيش في انقاض مرماه من هدف محقق للفريق الأبيض بعد خطأ دفاعي ولكن الأخير أخرج الكرة من على خط المرمى،وفى الدقيقة الرابعة سدد ناصر منسي مهاجم الزمالك كرة على مرمى الطلائع تصدى لها الحارس.

وشهدت الدقيقة 21 تسديدة من سيد نيمار لاعب الزمالك أخرجها محمد شعبان حارس طلائع الجيش بعيدة عن مرماه،واستمر الضغط من جانب لاعبى القلعة البيضاء لتسجيل الهدف الأول ولكن دفاع الطلائع تدخل لإفساد الهجمات.

الشوط الثانى

أنقذ محمود الشناوى حارس الزمالك تصويبة من أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش في الدقيقة 55،ورد ناصر منسي مهاجم الزمالك برأسية في الدقيقة 56 ، ولكن محمد شعبان حارس الطلائع تصدى لها ببراعة.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بالثنائى زياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" بدلاً من سيف فاروق جعفر ومهاب ياسر لتنشيط الخط الأمامى،بينما دفع عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع بـ محمد هانى وجودين شيكا بدلاً من أحمد سمير وعمر السعيد،وفى الدقيقة 73 حل حسام عبد المجيد مدافع القلعة البيضاء بدلاً من محمد السيد.

تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : محمد عاطف – مصطفى الزناري – أحمد مجدي – محمد السيد.

خط الوسط : محمد أشرف روقا – سيف جعفر – مهاب ياسر.

خط الهجوم : سيد عبد الله "نيمار"- ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

بدلاء الزمالك أمام طلائع الجيش

عمر عبد العزيز وحسام عبد المجيد وحسن أبو المعاطي ومحمد إبراهيم وزياد كمال ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو"وسامسون أكينيولا ومحمد صلاح ذكي.

تشكيل طلائع الجيش ضد الزمالك

حراسة المرمى :محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – أحمد زولا.

خط الوسط : فريد شوقي – عبد الرحمن شيكا – إسلام محارب.

خط الهجوم : أحمد سمير – عمر السعيد – كريم طارق.

بدلاء طلائع الجيش ضد الزمالك

عماد السيد و محمد هاني وحميد ماو و أحمد الشيخ و محمد دياب وعلي حمدي ومصطفى الخواجة وجودوين تشيكا ومحمد حمدي زكي.