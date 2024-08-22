شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز أول المتأهلين لنصف نهائي كأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريق بيراميدز التأهل الى الدور نصف نهائي بطولة كأس مصر عقب الفوز على الجونة برباعية نظيفة في اللقاء الذى جمعتهم منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات دور الثمانية من عمر البطولة.

وأحرز أهداف فريق بيراميدز كل من الكونغولى فيستون ماييلي في الدقيقة 8 بينما عزز أحمد سامى بالهدف الثانى في الدقيقة 42 والبوركينى بلاتى توريه الدقيقة 56 ومصطفى فتحى في الدقيقة 79.

وينتظر فريق بيراميدز الفائز من مواجهة المصرى البورسعيدى وفاركو ضمن مباريات دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – مهند لاشين – وليد الكرتي

الهجوم: فاخري لاكاي - فيستون ماييلي– إبراهيم عادل.

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال كالتالى :

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أليو جاتا - عبد الله عبادي - أحمد عبد الرسول – محمد الدغيمي

خط الوسط: أحمد شوشة- رضا صلاح - عبد الجواد تعلب

خط الهجوم: سيف شيكا - أرناود راندريانانتينانيا – أيمن موكا.