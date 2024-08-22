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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 21 - 8 - 2024 العديد من الاخبار والتي جاء في مقدمتها، زد يهزم سيراميكا ويتأهل لمواجهة مودرن سبورت في ربع نهائى كأس مصر.

زد يهزم سيراميكا ويتأهل لمواجهة مودرن سبورت في ربع نهائى كأس مصر

تأهل فريق زد إف سي لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

الإسماعيلى يهزم سموحة وينتظر الفائز من الزمالك والطلائع بربع نهائى الكأس

خطف فريق الإسماعيلى تذكرة التأهل إلى ربع نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على سموحة بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ16.

بيراميدز أول المتأهلين لنصف نهائي كأس مصر.. فيديو

حسم فريق بيراميدز التأهل الى الدور نصف نهائي بطولة كأس مصر عقب الفوز على الجونة برباعية نظيفة في اللقاء الذى جمعتهم منذ قليل على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات دور الثمانية من عمر البطولة. كأس العالم لكرة اليد للأندية .. تعرف على موعد انطلاق البطولة تستضيف مصر منافسات كأس العالم لكرة اليد للأندية ، بمشاركة الأهلي والزمالك خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر من العام الجاري.



فيفا يعلن فتح باب القيد فى مصر 31 أغسطس الجارى حتى 25 أكتوبر

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مواعيد فتح القيد في مصر لقيد اللاعبين للموسم الجديد 2024/ 2025، بعد نهاية الموسم الحالي 30 أغسطس الجارى.

الأهلى يقترب من ضم محلل أداء جديد فى جهاز كولر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من ضم عضو جديد في الجهاز الفني لمارسيل كولر المدير الفني خلال الموسم الجديد بناء على رغبة المدرب السويسري الذي طلب ضم محلل أداء جديد لمساعدته في عمله بالموسم الجديد.

الأهلى يتمسك ببقاء عبد الفتاح بالموسم الجديد ويرفض مناقشة عروض رحيله

تمسك مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ببقاء خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق الأحمر بالموسم الجديد ورفض مناقشة أى عروض تخص رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى الحالى، رغم امتلاك اللاعب أكثر من عرض فى الفترة الماضية.