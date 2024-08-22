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التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك وطلائع الجيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف، الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، في كأس مصر.

ويلاقي الزمالك نظيره طلائع الجيش، على ستاد "السلام"، في إطار دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش، في الدور المقبل من البطولة، فريق الإسماعيلي الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق سموحة، بنتيجة هدفين دون مقابل.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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