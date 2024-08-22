"لا أعرف من أرسل الجواب للعربي الكويتي".. عبد الرحمن جبنة يكشف لمصراوي آخر تطورات أزمته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف عبد الرحمن خالد "جبنة"، لاعب فريق المقاولون العرب السابق، عن آخر تطورات الأزمة التي تعرض لها، والتي تسببت في رحيله عن فريق العربي الكويتي.

وقال عبد الرحمن خالد في تصريحات خاصة عبر موقع الخليج 365: "الأمور في الوقت الحالي بالنسبة لي، ليس أفضل شيء".

وأضاف: "حدث تواصل بيني وبين أحد أعضاء اتحاد الكرة المصري أمس، للوصول إلى حل للأزمة".

وتابع: "سوف يتم عقده جلسة بيني وبين ممثلي اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة".

واختتم اللاعب تصريحاته: "لست على علم حتى الآن باسم الشخص، الذي يتواجد في اتحاد الكرة، وأرسل الجواب إلى فريق العربي الكويتي".

وكان اللاعب أعلن في وقت سابق فسخ تعاقده مع نادي العربي الكويتي، نظراً لأنه وقع مع نادي آخر دون علم العربي، وهو ما قام اللاعب بنفيه، من خلال فيديو قام بنشره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

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