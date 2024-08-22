منهم 8 حاليين.. حكاية هليوبوليس نادي الوزراء وكبار السياسيين والأثرياء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

يمتلك نادي هليوبوليس والمعروف بنادي الأثرياء والطبقة الأرستقراطية، قاعدة كبيرة من الأعضاء أصحاب الأسماء الثقيلة والشخصيات المغمورة.

على مر العصور لم يخلو نادي هليوبوليس وجمعيته العمومية، من الوزراء المصريين والشخصيات السياسية التي لعبت دوراً كبيراً في تاريخ مصر، وهو ما أكده النائب عمرو السنباطي رئيس مجلس الإدارة الحالي خلال حديثه لمصراوي.

وقال السنباطي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" :"يعتبر هليوبوليس أعرق نادي في تاريخ مصر، حيث تم إنشائه منذ أكثر من 110 سنة، تم تأسيسه من قبل الإنجليز، ودائماً ما يخرج أجيال وأجيال من المثقفين، والأدباء، الرياضيين، السياسيين والزعماء ".

وأضاف"النادي يتميز بأن أعضاءه يحبونه بصدق، وينتمون إليه، وجميعهم يعشق مصر وترابها، ونمتلك سجل مميز في كل المجالات".

وأكمل: "هناك 8 وزراء في الحكومة الحالية أعضاء بنادي هليوبوليس، وهم : "خالد عبدالغفار "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والإسكان"، شريف فاروق "وزير التموين والتجارة الداخلية"، أحمد كجوك "وزير المالية"، محمد عبداللطيف "وزير التربية والتعليم والتعليم الفني"، ياسمين فؤاد "وزير البيئة"، كريم بدوي "وزير البترول والثروة المعدنية"، حسن الخطيب "وزير الاستثمار والتجارة الخارجية"، سامح الحفني "وزير الطيران المدني" ".

وواصل رئيس النادي حديثه:"الأعضاء يعلمون بعضهم جيداً، ويمارسون نفس الرياضة بالنادي، حتى أصبحوا بمثابة العائلة الكبيرة، وهو ما ساعد أيضاً على جذب آخرين إلي المنطقة السكانية، في ظل رغبتهم في الانضمام لنا".

وتابع: "في رأيي الشخصي أن النوادي بمصر فكرة عبقرية للغاية،كونها تجمع بين أفراد لديهم صفات مشتركة، وهو ما يخلق حالة جديدة بينهم وحب كبير، يدفع الإنسان من خلاله إلى تحسين إنتاجه وحياته اليومية ، كما يساعد على تقدم المجتمعات".

وأردف:"لا توجد "غيرة" بين الأعضاء وهذا يرجع إلي التساوي في المستوى الفكري والثقافي بينهم، فمن الصعب أن تجد شخص يحقد على الآخر ويرغب في سقوطه، بالعكس الجميع بالنادي يتعاون من أجل التقدم، وهو الأمر الذي نفتقده في حياتنا اليومية".

وعن أول رئيس مصر لنادي هليوبوليس قال: "نجيب باشا إسكندر هو الأول في تاريخ النادي، كان من الممكن أن تحدث أي أزمة بعد فترة كبيرة من الرؤساء الأجانب، لكنه نجح في استكمال المشوار وإضافة الكثير للنادي".

أتم حديثه قائلاً:"ولا يزال أحفاده يتواجدون وأعضاء بالنادي وتربطني بهم علاقة صداقة كبيرة، وهو يكفيه فخراً أنه أول رئيس مصري تم وضع اسمه بـ لوحة الشرف الخاصة برؤساء هليوبوليس، وبالطبع لي الشرف أنا أيضاً أن يتم وضع اسمي بجانب هؤلاء الشخصيات العريقة، وكل منهم أدي رسالته بالنادي على أكمل وجه، وجمعهم أضافوا للنادي الكثير"

يعرض "الخليج 365" الوزراء والسياسيين المصريين الأعضاء بنادي هليوبوليس عبر التاريخ:

أحمد باشا ماهر"رئيس الوزراء"

محمود فهمي النقراشي "رئيس الوزراء"

محمد إبراهيم باشا عبدالهادي "رئيس الوزراء"

محمد صبرى أبو علم "وزير المعارف ووزير العدل"

جلال فهيم باشا "وزير الأشغال"

إبراهيم باشا عبدالوهاب "وزير التموين والتجارة".

سابا باشا حبشي" وزير الصناعة"

نجيب باشا إسكندر "وزير الصحة"

حسن فايق باشا "وزير المعارف"

عبدالقوي أحمد باشا" وزير الأشغال"

حسن حسني الزيدي " مفتش عام الجيش المصري"

صالح عنان "رئيس جمعية الشباب المسلمين"

أحمد لطفي السيد" أستاذ الأجيال ومنشئ الجامعة المصرية"

الأمير عباس حليم "زعيم الحركة العمالية في مصر- ومنشئ الجمعية التاريخية"

عبداللطيف طلعت "رئيس الديوان الملكي"

مراد محسن باشا "رئيس الخاصة الملكية"

اللواء حسن حسني طاهر" مدير الحربية وقائد الجيش المصري بالسودان"

عبد اللطيف البغدادي "نائب رئيس الجمهورية"

علي صبري "نائب رئيس الجمهورية"

عاطف صدقي "رئيس الوزراء"

كمال الجنزوري "رئيس الوزراء"

كمال حسن علي " رئيس الوزراء - وزير الدفاع - ووزير الخارجية"

فكري مكرم عبيد " نائب رئيس الوزراء"

مصطفي كمال حلمي " رئيس مجلس الشورى ووزير التعليم"

محمد صفوت الشريف "رئيس مجلس الشورى - ووزير الإعلام"

أحمد إسماعيل علي "وزير الدفاع"

المشير محمد عبدالغني الجمسي "وزير الدفاع"

المشير محمد عبدالحليم أبوغزالة "وزير الدفاع"

المشير محمد علي فهمي"رئيس هيئة أركان"

أجرى الخليج 365 حوارًا مطولًا مع رئيس نادي هليوبوليس، يُنشر قريبًا....

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