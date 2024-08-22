حارس مرمى الأهلي السابق ينشر صور مع والدته ويعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص حارس مرمى النادي الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي، على نشر مجموعة من الصور رفقة والدته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر أحمد عادل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدد من الصور رفقة والدته، وعلق عليها:"أمي علمتني الأصول، أمي بيها الخير أشوف وأمي أحلى من الورد".

ورحل أحمد عادل عبد المنعم عن النادي الأهلي، في يناير 2018 إلى نادي مصر المقاصة، قبل أن ينضم إلى فريق الجونة في نوفمبر 2020، ومنه إلى الإسماعيلي في سبتمبر 2021.

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