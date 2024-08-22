الزمالك يودع كأس مصر بعد الهزيمة من طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كأس مصر، من دور ال 16، بعد الهزيمة من طلائع الجيش بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويلتقي فريق طلائع الجيش أمام نظيره الإسماعيلي، في إطار دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وتقام مباراة طلائع الجيش أمام نظيره الإسماعيلي، يوم السبت المقبل الموافق 24 أغسطس الجاري.

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