شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم رحلت من الدورى للاحتراف الخارجي.. عبدالمنعم لفرنسا وعلاء ومابولولو لليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية رحيل بعض نجوم الدورى المصرى إلى الاحتراف الخارجي لتبدأ مشوار جديد في مسيرتها الاحترافية، بعدما قدموا مستويات مميزة مع أنديتهم خلال الفترة الماضية.

واستفادت الأندية المصرية من هذه الانتقالات بالحصول على مبالغ كبيرة تساعدها فى الانتقالات الصيفية الحالية، بالإضافة إلى زيادة عدد المحترفين فى الخارج من أجل المنتخب الوطنى، والتى يأتى أبرزها انتقال محمد عبد المنعم إلى الدورى الفرنسى.

ونستعرض أبرز هذه الانتقالات في التقرير التالى..محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي

يعد محمد عبد المنعم لاعب الأهلى أحد أبرز اللاعبين الراحلين من الدورى، حيث انتقل إلى نيس الفرنسي بصفقة تقدر بـ4 ملايين و300 ألف يورو بعد اتفاق الجانبين على كل التفاصيل ويستعد عبد المنعم لبدء رحلته في الليج أ.

ورحّب نيس الفرنسى بطلب الأهلى بتغيير نظام تسديد قيمة الصفقة التى تبلغ 4 ملايين و300 ألف يورو، فقد عرض النادى الفرنسى فى البداية تسديد المبلغ على 4 دفعات خلال 3 سنوات وهو ما رفضه الأهلى ليتراجع نيس عن العرض ويقرر تسديد المبلغ على دُفعتين.

الدورى الليبى يستقدم مابولولو ومحمود علاء

نجح أهلي طرابلس الليبي في التعاقد رسميا مع مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق علي كافة الأمور المالية.

في الوقت الذى أعلن فيه نادى السويحلي الليبي التعاقد مع محمود علاء مدافع الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية لمدة موسم واحد فى صفقة انتقال حر.

أحمد عبد القادر إلى قطر القطرى

أعلن نادي قطر القطري بشكل رسمى ضم أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المصري على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وصل مدينة الدوحة القطرية للانضمام لنادي قطر.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى نادي قطر على إعارة اللاعب موسماً مقابل 550 ألف دولار، بخلاف 50 ألف دولار "بونص" يحصل عليها الأهلي حال مشاركة اللاعب وتسجيل وصناعة الأهداف.

كريستو يعود إلى تونس

عاد محمد الضاوي كريستو لاعب النادى الأهلى، إلى تونسى مرة أخرى ولكن بالانضمام إلى نادي الصفاقسي التونسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من النادي الأهلي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسم الأهلي إعارة كريستو إلى الصفاقسي وفضله عن عرض الرجاء المغربي بناءً على رغبة اللاعب الذي فضل النادي التونسي ليكون وجهته المقبلة عن النادي المغربي لسببين، الأول هو أنه سيحصل من الصفاقسي على راتب مالي أعلى من الراتب المعروض عليه من الرجاء والثاني أنه يفضل العودة إلى بلاده والتواجد وسط أهله في الفترة القادمة عن الرحيل إلى المغرب.

ديانج يطير إلى السعودية عبر بوابة الخلود

أسدل الستار على رحلة المالى أليو ديانج مع النادى الأهلى بعدما انضم اللاعب لصفوف نادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة بقيمة 500 ألف دولار.

ولعب ديانج 212 مباراة بقميص الأهلي في كل البطولات وسجل سبعة أهداف وصنع 11 هدفاً، وتوج مع المارد الأحمر بـ 15 لقباً هى أربعة بطولات لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى وأربعة القاب للسوبر المحلى ولقبين للدوري وثلاثة ألقاب لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.