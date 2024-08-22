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جوميز يعيد عمر جابر لمركز الظهير الأيسر أمام الأهلى فى السوبر الأفريقى

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 22 أغسطس 2024 07:00 ص

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على توظيف عمر جابر فى مركز الظهير الأيسر  فى مباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلى المقرر لها يوم 27 سبتمبر المقبل.

وبات البرتغالى مجبرا على الدفع بعمر جابر فى الجبهة اليسرى رغم أن مركزه الأساسي فى الناحية اليمنى بسبب النقص الحاد فى هذا المكان نظراً للأزمة التى يمر بها أحمد فتوح،فضلاً عن رحيل السنغالى إبراهيما نداى الذى شغل هذا المركز فى مباريات كثيرة وقت تواجده فى القلعة البيضاء.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل في إطار مباراة السوبر الأفريقى والمقرر إقامتها بالمملكة العربية .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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