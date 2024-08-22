شكرا لقرائتكم خبر عن شباب تألقوا مع القطبين فى آخر مباريات الدورى.. الشناوى وعبد الله الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت بعض اللاعبين الشباب في الأهلى والزمالك، الأنظار إليهم خلال مباريات القطبين في الأسابيع الأخيرة من بطولة دورى nile، التي حقق لقبها الأهلى للمرة الرابعة والأربعين في تاريخه، بينما احتل الزمالك المركز الرابع.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلى، منح اللاعبين الأساسيين راحة وتكليف سامى قمصان بقيادة الأهلى في المباريات الأخيرة بالدورى باللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار والشباب، وهو ما قام به جوزيه جوميز مدرب الزمالك الذى استعان بالشباب في آخر المباريات.



محمد عبد الله

ونستعرض في التقرير التالى أبرز هؤلاء اللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد خلال المباريات.. محمد عبد الله

أول هؤلاء اللاعبين هو محمد عبد اللاعب جناح النادى الاهلى، الذى ظهر بشكل مميز خلال مباريات الأهلى، ونال إعجاب المحللين والمتابعين الذين توقعوا له مستقبل كبير، خاصة أنه لاعب مهارى وسريع ويمتلك ثقة كبيرة في نفسه قادر على إثبات نفسه مع الكبار.



محمود الشناوى

محمود الشناوى

حارس نادى الزمالك الذى وجد نفسه لاعبا أساسيا بعد إصابة محمد صبحى وابتعاد محمد عواد عن التشكيل الأساسى لخلافات حول تجديد تعاقده، ليقدم أوراق اعتماده لدى الجمهور وجوميز الذى أشاد بما قدمه اللاعب في المباريات خلال تصريحات في حواره مع أون تايم سبورتس.



أحمد طعيمة

مصطفى أبو الخير وطعيمة

نال مصطفى أبو الخير وأحمد طعيمة لاعبا وسط النادى الأهلى، إشادة كبيرة من الجهاز الفني والجمهور بعدما قدما أداء مميزا في وسط الأهلى، ليؤكدا أنهما قادران على تعويض رحيل أي لاعب في المستقبل القريب وإقناع كولر بقدراتهما.



مصطفى ابو الخير



أحمد مجدى

أحمد مجدى

ظهر أحمد مجدى مدافع الزمالك بشكل جيد خلال المباريات التي خاضها، وقدم أداء لافتا نال بها إشادة النقاد والمتابعين، الذين يتوقعون أن يكون من أعمدة دفاع الأبيض في المستقبل.



محمد السيد

محمد السيد

نال محمد السيد لاعب وسط الزمالك، إشادات واسعة من قبل المحللين والمتابعين والجمهور بما قدمه اللاعب فى المباريات التى خاضها، بعدما أظهر تحركات عالية وسهولة فى نقل الهجمات والتمريرة المتقنة، بالإضافة إلى الانتشار الجيد فى الملعب.