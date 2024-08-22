شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتوج بلقب الدورى للمرة الرابعة عشر فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 22 أغسطس عام 2022، حسم فريق الزمالك لقب بطولة الدورى المصرى للموسم الثانى على التوالي والرابع عشر في تاريخه، بعد سقوط بيراميدز أمام فيوتشر في الدورى.

بهذه الهزيمة، ضمن الزمالك لقب الدورى الذى يتصدره برصيد 75 نقطة جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز فى 24 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبو 60 هدفا واستقبل 26 هدفا، وهو الرصيد الذى لن يصل إليه بيراميدز الذى يتبقى له مباراتان فقط وحال الفوز بهما سيصل إلى 74 نقطة.

المرة الرابعة تاريخيا

ونجح الزمالك فى التتويج بلقب الدورى للموسم الثانى على التوالى، لتكون المرة الرابعة فى تاريخه الذى يستطيع التتويج باللقب لعامين متتالين، حيث حققها فى 1963/ 1964، 1964/1965، وكررها للمرة الثانية فى 1990 / 1991 ، 1991 / 1992، والمرة الثالثة 2002/ 2003، 2003/2004، وهذا العام المرة الرابعة فى تاريخه.

ورفع فريق الزمالك رصيده من بطولات الدورى إلى اللقب الرابع عشر فى تاريخه والثانى على التوالى بعد التتويج بلقب الدورى الموسم الماضى.