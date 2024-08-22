شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته مع بريست الفرنسي لإنهاء صفقة أشرف داري والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تكثيف مسئولي النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نادي بريست الفرنسي من أجل التعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع الفريق الفرنسي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد، وتعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

وكشف مصدر أن النادي الأهلي يحاول التفاوض مع بريست من أجل تقليل قيمة المبلغ المالي المحدد من النادي الفرنسي للتخلي عن خدمات داري وحسم الصفقة خلال الساعات القادمة، ليكون ثالث الصفقات الحمراء بعد ضم كلا من يوسف أيمن ويحيى عطية الله.

أوضح المصدر أن الأهلي يرغب في التعاقد مع داري لمدة 4 مواسم قادمة، ويتم قيده في قائمة الفريق الأحمر قبل غلق باب القيد الإفريقي للاستفادة به في مباراة السوبر الإفريقي القادمة ضد الزمالك، مشيرا إلى أن الأهلي يرغب شراء عقد اللاعب على سبيل البيع النهائي وليس بنظام الإعارة كما حدث مع عطية الله.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.