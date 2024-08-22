شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق بن شرقى يكشف لليوم السابع تطورات التفاوض مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من مسئولي نادى الزمالك مع اللاعب المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق السابق، للعودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق، وتدعيم الأبيض خلال انتقالات الصيف .

وتواصل الخليج 365 مع رشيد بن شرقى شقيق أشرف، والذى يتم التفاوض عن طريقه، لإتمام الصفقة.

قال رشيد بن شرقى شقيق اللاعب فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه حتى هذه اللحظات لاجديد في ملف المفاوضات مع الزمالك، وأنه حاليا يتواجد في باريس لقضاء الإجازة.

وأضاف شقيق بن شرقى أن ما يثارعن توقيع شقيقه على عقود الانضمام للزمالك أو غيره مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤدا أن بن شرقى تلقى عرضا من الزمالك والأهلى، إلا أنه لم يتم حسم أي صفقة أو الموافقة على أي من العروض التي يتلقاها شقيقه.

يذكر أن الساعات الماضية شهدت التوصل الى اتفاق بن مسئولي الزمالك و المغربى أشرف بن شرقى، حيث عرض مسئولي الأبيض مبلغ مليون دولار مقابل مادى للصفقة، في الوقت الذى طلب فيه اللاعب مليون و400 ألف دولار، إلا أنه بعد تدخل الوسطاء تم الاتفاق على أن يتم انهاء الصفقة مقابل مليون و100 ألف دولار، والخلاف الان بين اللاعب و الزمالك على نسبة المشاركة والضرائب ومقدم التعاقد.

