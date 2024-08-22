شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير معاريه بعد عودة كولر من سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

يحسم مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي موقف اللاعبين المعارين العائدين لصفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وأبرز هؤلاء اللاعبين عمار حمدي وأحمد قندوسي ومحمد مغربي.

وانتهت إعارة أكثر من لاعب على ذمة الأهلي ويترقب مسئولي النادي حسم مصيرهم مع مارسيل كولر سواء ببقائهم وقيدهم في قائمة الموسم الجديد أو رحيلهم عن طريق إعادة إعارتهم او بيعهم بشكل نهائي.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.



ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.