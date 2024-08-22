شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوافق على تأثيث صالة لياقة بدنية بمقر الجهاز المركزى بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تأثيث صالة للياقة البدنية (جيم) بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية، وذلك بناء على مقترح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتوجه الجيد الذى بدأه الجهاز للاهتمام باللياقة الصحية والبدنية للموظف العام، معربًا عن أمله فى أن تعمم هذه التجربة على كل المؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور صالح الشيخ، للدكتور أشرف صبحى، اليوم، بمقر الجهاز، حيث تفقدا المكان الذى خصصه الجهاز لصالة اللياقة البدنية.

وأكد وزير الشباب والرياضة استعداد وتعاون الوزارة لتقديم كل أشكال الدعم الفنى للجهاز فى هذا الصدد، وذلك التزامًا بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية تعزيز نمط الحياة الصحى والنشاط البدنى فى المجتمع، وفى إطار التزام الوزارة بتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة بانتظام وتحقيق رؤية مصر 2030 نحو مجتمع صحى ونشيط.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة حريصة على وضع المبادرات والبرامج الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة ورفع معدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين والتي تضعها الوزارة في مقدمة أولوياتها من أجل تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة المصرية ومن خلال توفير المنشآت والأدوات الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية للمواطنين وتشجيع المبادرات الشبابية والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن الجهود المبذولة في تكوين ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها أسلوب حياة ونشر ثقافة التغذية السليمة من أجل الحفاظ على الصحة وتعزيز المناعة.

ووجه الدكتور صالح الشيخ الشكر للدكتور أشرف صبحي، على التعاون الكبير والمعتاد من الوزارة، مؤكدًا أن إنشاء صالة للياقة البدنية بمقر الجهاز كان حلمًا وعد به العاملين بالجهاز بالمركزي للتنظيم والإدارة قبيل انتقالهم من المقر السابق، وذلك في إطار الانتقال إلى العاصمة الإدارية، حيث بيئة العمل الصحية التي تمكن الجهاز من القيام بدوره على أكمل وجه، لتتكامل مع توفير مكان مخصص بمقر العمل لممارسة اللياقة البدنية.