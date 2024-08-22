شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من زوجة محمد أبو جبل بعد إعلان انفصالهما.. القرار بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل نجم منتخب مصر وحارس مرمى البنك الأهلي على خبر انفصالهما الذي انتشر على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، بعدما أشار إليه أبو جبل عبر حسابه على انستجرام.

وكتبت سمارة يحيى عبر "ستوري" على حسابها على "إنستجرام": تم الانفصال بيني وبين محمد من شهر، والإجراءات بتاخد وقت وليس لي أي صلة به وهو نفس الشيء.. ولما يحصل طلاق رسمي سنعلن كما أعلنت زواجنا.. الأسباب.. التفاصيل شيء يخصنا ونستأذنكم؛ احترموا خصوصيتنا والقرار كان بالتراضي".











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أعلن محمد أبو جبل نجم منتخب مصر وحارس مرمى البنك الأهلي انفصاله عن زوجته بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

ونشر أبو جبل "ستوري" عبر حسابه على انستجرام يعلن انفصاله عن زوجته وعلق عليها: "أتمنى من الجميع عدم المساس بخصوصية الغير وحذف جميع الصور المتعلقة بي والشخص الآخر احتراما للخصوصية".





واستقر محمد أبو جبل حارس مرمى فريق البنك الأهلى ومنتخب مصر على خوض مرحلة التأهيل الثانية من إصابة الرباط الصليبى بدولة قطر خلال الفترة المقبلة، وينتظر الحصول على التأشيرة الخاصة لتحديد موعد السفر.

ويعمل حاليا أبو جبل للحفاظ على لياقته البدنية والخضوع الى المرحلة الأولى من التأهيل التي تنتهى بنهاية الشهر الجارى.