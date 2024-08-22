مصير مشاركة الزمالك في السوبر المصري بعد توديع كأس مصر

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كأس مصر من دور الـ16 وذلك بعد الهزيمة من فريق طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

وما زال الغموض يسيطر على موقف الزمالك من المشاركة في بطولة السوبر المصري العام المقبل، وذلك خاصة بعد تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري، وتتويج سيراميكا كيلوباترا بكأس الرابطة، وتوديع الزمالك لبطولة كأس مصلا.

ويشارك في بطولة السوبر المصري أبطال الدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة، هذا بخلاف فريق يرشحه مسئولو اتحاد الكرة للمشاركة في البطولة بالكارت الذهبي.

وينتظر نادي الزمالك ترشيحه من قبل اتحاد الكرة للمشاركة في بطولة السوبر المصري العام المقبل بالكارت الذهبي، وذلك بسبب شعبية الزمالك الكبيرة.

وكان النادي الاهلي قد توج بلقب السوبر المصري في النسخة الأخيرة، وذلك بعد فوزه على فريق سيراميكا كيلوباترا في المباراة النهائية.