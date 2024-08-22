مستجدات مفاوضات الأهلي لضم بن رمضان

كشف الإعلامي محمد شبانة عن مستجدات مفاوضات مسئولي النادي الاهلي مع محمد علي بن رمضان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرينكفاروزي المجري.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية: “أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الاهلي، وعدد من مسئولي الأحمر سافروا إلى المجر من أجل التفاوض مع نادي فرينكفاروزي، وذلك لحسم الصفقة وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بانتقال النجم التونسي إلى المارد الأحمر ي الموسم المقبل”.

وأضاف شبانة: “الاهلي يسعى لحسم صفقة محمد علي بن رمضان مقابل 2 مليون و700 الف دولار، ولكن النادي المجري يتمسك بالحصول على 3 مليون دولار”.

واختتم: “النادي المجري يضغط على الاهلي بإشراك اللاعب أساسيًا في المباريات الأخيرة للتأكيد على أهمية اللاعب بالنسبة لهم، وذلك لزيادة قيمة المقابل المادي للصفقة”.

وضم النادي الاهلي صفقتين حتى الآن في الميركاتو الصيفي الجاري، وهما يوسف أيمن من الدحيل القطري، ويحيى عطية الله من سوتشي الروسي.