قرار مفاجئ في الزمالك مع زيزو بعد توديع كأس مصر

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارًا مفاجئًا مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول، وذلك بعد توديع بطولة كأس مصر أمس بالهزيمة من طلائع الجيش.

ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كأس مصر من دور الـ16 وذلك بعد الهزيمة من فريق طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تجديد عقد زيزو مع الفريق خلال الفترة القادمة، مع خروجه للإعارة لمدة موسم خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل العروض الكثيرة التي وصلت اللاعب مؤخرًا.

ووصل أحمد سيد زيزو أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة، منها عرضين من السعودية وهما من الشباب ونيوم.

وكان حسين لبيب قد عقد جلسة مع أحمد سيد زيزو خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل حسم موقفه من العروض الخليجية التي وصلته مؤخرًا.

واستقر مجلس إدارة نادي الزماك على تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الفريق خلال الفترة القادمة، مع خروج اللاعب للإعارة خلال الفترة القادمة لمدة موسم واحد.