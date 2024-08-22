قرار مفاجئ من الأهلي مع علي معلول

فاجأت إدارة النادي الاهلي الدولي التونسي علي معلول، وذلك في ظل غياب اللاعب عن الفريق الأحمر بسبب الإصابة بقطع في وتر أكيلس.

واستقر مسئولو النادي الاهلي على تجديد عقد علي معلول لمدة موسم إضافي على أن يحصل على راتب مليون دولار في الموسم الواحد.

واتفق مسئولو النادي الاهلي مع علي معلول على كافة البنود الشخصية والمادية من أجل تجديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن الأمر بصورة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة.

من جانبه كشف الإعلامي محمد الليثي عن اتفاق مسئولي النادي الاهلي على تجديد عقد علي معلول مع الفريق الأول لمدة موسم، حيث سيحصل اللاعب على مليون دولار في الموسم، بعد موافقته على تجديد راتبه.

وحسم النادي الاهلي لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، كما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ولقبين للسوبر المصري.