"عيب وكارثي".. أحمد الطيب يعلق على هزيمة الزمالك من طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أحمد الطيب معلق قنوات بي إن سبورتس، على هدف طلائع الجيش في شباك الزمالك في الدقائق الأخيرة المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في دور الـ16 من كأس مصر.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": عيب، ليس فقط غلط لكن عيب مع نهاية المباراة وأخر 10 ثوانى الفريق الخاسر باللون الأحمر يحترم كرة القدم ويدافع ب 8 لاعبين إلى جانب الحارس يعني 9 لاعبين".

وأضاف: "والفريق الفائز باللون الأبيض يدافع بلاعبين فقط مع سوء تمركز كارثى، الزمالك يستحق الخسارة و عبدالحميد بسيونى يستحق الفوز".

وخسر الزمالك من طلائع الجيش بركلات الترجيح 5-4، ليودع كأس مصر من دور الـ16.

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