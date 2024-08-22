متى يحسم الزمالك صفقة بن شرقي بشكل رسمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، في حسم أولى الصفقات الصيفية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي.

ودخل النادي الأبيض في مفاوضات مع الدولي المغربي، من أجل التعاقد مع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم الصفوف.

وأكد مصدر داخل النادي الأبيض في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن هناك مرونة كبيرة في المفاوضات بين نادي الزمالك واللاعب المغربي، ويتبقى رتوش بسيطة لحسم الصفقة.

وأوضح المصدر، أن هناك اتفاق بين الطرفين على المقابل المادي، ومدة العقد، وما يتبقى فقط، هو توفير مقدم التعاقد وتحويله للاعب المغربي من أجل قدومه إلى القاهرة.

وأتم المصدر، أن مسئولي الزمالك يبحثون حاليا توفيق المبلغ المطلب، من رجال الأعمال خاصة وأنه سيتخطى 400 ألف دولار، قبل أن يتم سداد مستحقات مساعدي فيريرا لفتح القيد بشكل رسمي والإعلان عن الصفقة.

جدير بالذكر، أن أشرف بن شرقي له تجربة ناجحة رفقة الفريق الأبيض، حين لعب للزمالك منذ عدة مواسم حقق بطولات عديدة منها الدوري المصري وكأس مصر والسوبر الأفريقي، قبل أن يرحل للدوري الإماراتي.