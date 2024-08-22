"انتوا السبب".. نجم الزمالك السابق يفتح النار على مجلس الزمالك بعد الخروج من الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

شن عفت نصار، نجم الزمالك السابق، هجوما عنيفا على مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة حسين لبيب بعد خروج الفريق الأبيض من كأس مصر.

وخرج الفريق الأول لنادي الزمالك من بطولة كأس مصر أمس الأربعاء، بعد الخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1\1.

وقال نصار في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "أحمل مجلس الزمالك مسؤولية خروج الفريق من الكأس أمام الطلائع، وهم السبب الرئيسي فيما وصل إليه الفريق".

أضاف: "مجلس الزمالك وافق على قرار جوميز بعدم مشاركة اللاعبين الكبار، وهذا القرار خاطئ وكان عليهم عدم الموافقة".

وأكمل: "قرار اعتذار الأهلي عن كأس مصر صائب، بسبب ضغوط المباريات التي يتعرض لها الفريق، لأنهم يبحثون عن الدخول في أعلى مستوى الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته: "هناك لاعبون لا يستحقون ارتداء تيشرت الأبيض، ومنهم ناصر منسي وسيف جعفر ومحمد أشرف روقا، كل هؤلاء ليسوا على مستوى الزمالك".

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