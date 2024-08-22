"شارك بعد 7 أشهر من الإعاقة".. حكاية أكبر لاعب في البعثة المصرية البارالمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر لتنس الطاولة، للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، التي تقام في باريس خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر، ويضم هذا الفريق اللاعب الأكبر سنا في البعثة التي تضم 45 لاعبا ولاعبة.

خالد عبد السلام صاحب الـ57 عاما، يستعد للمشاركة في بارالمبياد باريس 2024، كأكبر لاعب سنا، وبدأ عبد السلام في ممارسة اللعبة منذ الصغر في الشارع، فكانت هناك طاولة تنس أمام منزله، يتم تأجيرها بالساعة.

وفي مارس 1993 تعرض عبد السلام لإصابة أدت إلى إعاقته وعدم قدرته على المشي مرة أخرى، لكنه لم يستسلم وبعد 7 أشهر فقط، لعب أول بطولة تنس طاولة له، في الإسماعيلية، وكان عمره 25 عاما آنذاك.

ويصنف عبد السلام رقم 31 عالميا، وفي آخر 11 عاما، حصد 7 ميداليات، كالآتي:

عام 2024:

-الميدالية البرونزية زوجي في بطولة باريس

- الميدالية البرونزية زوجي في بطولة مصر المفتوحة

عام 2023:

-الميدالية البرونزية فردي بطولة السعودي المفتوحة

-ميداليتان ذهبيتان فردي وزوجي مختلط في البطولة الأفريقية

عام 2019:

-الميدالية الفضية فردي في البطولة الإفريقية البارالمبية

عام 2013:

-الميدالية الذهبية فردي في البطولة الأفريقية البارالمبية

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