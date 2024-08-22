"بعد موسم محلي صفري".. فرصة ذهبية أمام الزمالك للمشاركة في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

ودع الفريق الأول لنادي الزمالك، بطولة كأس مصر أمس بعد الخسارة من طلائع الجيش بركلات الترجيح، في دور الـ16 من البطولة.

وخرج نادي الزمالك هذا الموسم 2023\2024، خالي الوفاض، دون أي بطولة محلية، عقب خسارة بطولة الدوري العام وكأس مصر.

وأصبح أمام فريق الزمالك، بعد خسارة لقبي الدوري وكأس مصر، فرصة واحدة فقط، من أجل المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقبل، المقرر لها في شهر أكتوبر بدولة الإمارات بمشاركة 4 فرق.

ويشارك في بطولة السوبر المصري، بطل الدوري فريق الأهلي وبطل الكأس لم يتحدد وبطل كأس الرابطة، سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى البطاقة الذهبية التي يحدد المشاركة بها الدولة المستضيفة للبطولة الإمارات.

وتعد البطاقة الذهبية هي الفرصة الوحيدة أمام نادي الزمالك، من أجل ضمان المشاركة في بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات من يوم 18 إلى 21 أكتوبر المقبل.

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