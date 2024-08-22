"اللي حصل غلط".نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية لمجلس لبيب: اشتغلوا بضمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه أيمن يونس نجم الزمالك السابق، رسالة قوية، لمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الخروج من بطولة كأس مصر، على يد طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء بركلات الترجيح.

وكتب أيمن يونس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": “كأس مصر فرصة اتعاملنا معاها بكل استهتار فني وإداري".

أضاف: "ناس على السوشيال ميديا بقوا زي الدبة اللي قتلت صاحبها.. أعضاء مجلس الإدارة لو عاوزين تنجحوا سدوا ودانكوا، وبلاش تسمعوا كلام حد واشتغلوا بضمير وتوكلوا على الله".

وأتم تصريحاته: "اللي حصل في مباراة طلائع الجيش غير مقبول، فكرة اللعب بمعظم الناشئين غلط".

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