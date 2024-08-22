بذكريات بني عبيد.. لأول مرة منذ 15 عاما غياب الأهلي والزمالك عن ربع نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ودع الزمالك بطولة كأس مصر من دور الـ16، بالهزيمة من طلائع الجيش، مساء أمس، بركلات الترجيح 5-4، فيما اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة في البطولة، وتم اعتباره خاسرا من فاركو في نفس الدور.

ومنذ عام 2009 وقبل 15 عاما، لم يغب الأهلي والزمالك عن ربع نهائي كأس مصر، أقدم بطولة في تاريخ كرة القدم المصرية، وودع الأحمر تلك النسخة من دور الـ16، بالهزيمة من حرس الحدود، بهدف نظيف.

وتحمل نسخة 2008-2009 من كأس مصر، ذكريات حزينة للزمالك وجماهيره، حينما ودع الأبيض البطولة من دور الـ32، بالهزيمة من بني عبيد (أحد أندية دوري الدرجة الثالثة)، بهدف نظيف سجله سيد المندوه.

وكانت هذه آخر نسخة من كأس مصر، تشهد غياب الأهلي والزمالك عن المسابقة، بداية من ربع النهائي، الذي تأهل إليه حينها كل من، بتروجيت، المنصورة، حرس الحدود، إنبي، الترسانة، الأولمبي، بترول أسيوط، وتوج بهذه النسخة حرس الحدود على حساب إنبي.

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