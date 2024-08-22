شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يجتمع مع أشرف دارى قبل حسم انتقاله للأهلى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المغربى رضا سليم لاعب النادى الأهلى، صورة مع مواطنه أشرف دارى مدافع بريست الفرنسى، والذى يقترب من الانضمام للأهلى كثيرا لتعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

واجتمع رضا سليم مع أشرف دارى في صورة نشرها رضا سليم على حسابه على "إنستجرام"، ليفسرها البعض بأن أشرف دارى اقترب كثيرا من الانضمام للقلعة الحمراء.



رضا سليم مع أشرف دارى

وقام أشرف دارى بمتابعة حساب النادى الأهلى وبعض لاعبى القلعة الحمراء في إشارة قوية لقرب انتهاء المفاوضات مع ناديه وتدعيم خط دفاع المارد الأحمر.

وشهدت الساعات الماضية تكثيف مسئولي النادي الأهلي مفاوضاتهم مع نادي بريست الفرنسي من أجل التعاقد مع المغربي أشرف داري مدافع الفريق الفرنسي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد، وتعويض رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.

وكشف مصدر أن النادي الأهلي يحاول التفاوض مع بريست من أجل تقليل قيمة المبلغ المالي المحدد من النادي الفرنسي للتخلي عن خدمات داري وحسم الصفقة خلال الساعات القادمة، ليكون ثالث الصفقات الحمراء بعد ضم كلا من يوسف أيمن ويحيى عطية الله.