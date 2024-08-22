شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة أشرف داري مع كرة القدم قبل الانتقال للنادي الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يكثف النادي الأهلي، من مفاوضاته لحسم صفقة الدولي المغربي أشرف داري مدافع فريق بريست الفرنسي خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تعويض رحيل محمد عبد المنعم إلي نيس الصيف الجاري.

ويتفاوض الأهلي مع بريست الفرنسي، من أجل تقليل قيمة صفقة إنتقال أشرف داري إلي المارد الأحمر، لحسم الصفقة والإعلان عن ثالث الصفقات الحمراء بعد ضم كلا من يوسف أيمن ويحيى عطية الله.

مثّل أشرف داري 3 أندية طوال مشواره الإحترافي في كرة القدم، على رأسهم فريق الوداد الذي شهد على أطول مسيرة للمدافع الدولي المغربي، بالإضافة إلى ستاد بريست ورويال شارلروا الناشط بدوري الدرجة الأولي البلجيكي.

لعب أشرف داري 140 مباراة مع الوداد المغربي، وأحرز 11 هدفَا وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وتوج معه بـ 3 ألقاب من الدوري المغربي 2019، 2021، 2022، ودوري أبطال أفريقيا 2022.

وخاض داري 24 مباراة مع بريست الفرنسي، وأحرز هدفًا وقدم تمريرة حاسمة، كما شارك مع رويال شارلروا البلجيكي في 9 مباريات وسجل 3 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي مع منتخب المغرب، لعب أشرف داري 7 مباريات وأحرز هدفًا منذ تمثيل أسود الأطلس في 7 ديسمبر 2021، وشارك 4 مباريات مع منتخب المغرب الأولمبي تحت 23 عامًا.

وسيكون أشرف داري أحد التدعيمات القوية للنادي الأهلي على الجانب الدفاعي، إستعدادًا للمنافسة على أكثر من بطولة خلال الموسم الجديد 2024-2025، أبرزها السوبر الأفريقي أمام الزمالك، كأس الإنتركونتيننتال، ومونديال الأندية 2025.