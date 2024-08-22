شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أحمد القندوسى مع سيراميكا بعد انتهاء إعارته.. 20 مساهمة تهديفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجزائرى أحمد القندوسى لاعب النادى الأهلى، مشواره مع سيراميكا بعد الخروج من كأس مصر أمام زد بعد الهزيمة بثلاثة أهداف نظيفة في إطار منافسات دور الـ16 من كأس مصر.

وينتظر أحمد القندوسى تحديد مصيره مع الأهلى سواء بالبقاء أو الرحيل للبت في العروض التي وصلت له بعد التألق الكبير مع سيراميكا، ولكنه يفضل الخروج من مصر إن لم يبق في الأهلى.

ونستعرض أرقام أحمد القندوسى مع سيراميكا بعد انتهاء إعارته..

لعب: 33 مباراة

سجل: 11 هدفا

صنع: 9 أهداف

عدد الدقائق: 2881 دقيقة

وسقط فريق سيراميكا أمام زد إف سي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وسجل ديلسون كاموني مهاجم فريق زد هدف فريقه الأول في الوقت الإضافي من المباراة، ليعزز البانوبي تفوق فريقه بالهدف الثاني في الثواني الأخيرة، وجاء الهدف الثالث قبل لحظات من صافرة النهاية عن طريق ديلسون كاموني، ليتأهل الفريق لربع النهائي ويواجه مودرن سبورت المتأهل سلفا على حساب إنبي.