شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل وسمارة.. قصة حب بالكلابشات تحولت للانفصال فى السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

"أعلن عن انفصالى" جملة نشرها محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلى، عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام، ليعلن انتهاء علاقته بالجزائرية سمارة يحيى، بعد زواج دام أكثر من 3 سنوات.



ابو جبل وزوجته

بدأت قصة محمد أبو جبل مع الجزائرية سمارة، فى أبريل عام 2021، حيث تم عقد القران، وسط فرحة عارمة ، وسعادة لا توصف من أبو جبل وسمارة، وشهد عقد القران قيام المأذون بوضع "الكلابشات" فى يد أبو جبل وزوجته إشارة إلى ارتباطهما وتعلق كل منهما بالآخر.

وفى فبراير من عام 2022 ترددت أنباء عن انفصال أبو جبل وزوجته بعد أن ألغى كلا منهما متابعة الآخر من حسابه على "إنستجرام" كما قامت بنشر بوست بعد خسارة مصر من أمم أفريقيا "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".

كما قالت الأميرة سمارة إنها جزائرية حرة وكانت تعتقد أن زوجها أذكى بكثير بعد إجابته في برنامج تليفزيوني أن هناك مشكلات لدى سؤاله عن حالته الاجتماعية إن كان متزوجا أم طلق زوجته، وأضافت "منذ فترة أغلقت على الموضوع وكظمت غيظي في قلبي، لأنه أولا موضوع شخصي، وثانيا لأنني لست من النوع الذي يستغل المشاكل لأصبح (تريند)، وثالثا احتراما لكلا العائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري. توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة، وطريقة أحسن من تلك الطريقة"، وفى أكتوبر من نفس العام رد أبو جبل أنه مازال متزوجا من الأميرة سمارة، و حياته طبيعية.



أبو جبل يعلن الانفصال

وفوجئ الجميع خلال الساعات الماضية بإعلان أبو جبل انفصاله عن زوجته، ونشر أبو جبل "ستوري" عبر حسابه على إنستجرام يعلن انفصاله عن زوجته وعلق عليها: "أتمنى من الجميع عدم المساس بخصوصية الغير وحذف جميع الصور المتعلقة بي والشخص الآخر احتراما للخصوصية".

وعلقت سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل نجم منتخب مصر وحارس مرمى البنك الأهلي على خبر انفصالهما الذي انتشر على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، بعدما أشار إليه أبو جبل عبر حسابه على إنستجرام.

وكتبت سمارة يحيى عبر "ستوري" على حسابها على "إنستجرام": تم الانفصال بيني وبين محمد من شهر، والإجراءات بتاخد وقت وليس لي أي صلة به وهو نفس الشيء.. ولما يحصل طلاق رسمي سنعلن كما أعلنت زواجنا.. الأسباب.. التفاصيل شيء يخصنا ونستأذنكم؛ احترموا خصوصيتنا والقرار كان بالتراضي".



زوجة أبو جبل



زوجة ابو جبل 1

يشار إلى أن الأميرة سمارة يحيى، توجت بلقب ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019، وتنحدر أصولها إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر، حاصلة على شهادة الليسانس فى التسويق ونظمت دراسات فى إنجلترا والولايات المتحدة فى مجال الاتصالات.

ودخلت مجال الموضة بالصدفة وبعد ترشيحات من شقيقتها التى شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر، وما زالت تحتفظ بأصولها وتعيش فى مسقط رأسها بعيد عن الأضواء، كما أنها تشارك فى الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات فى بلادها الجزائر.