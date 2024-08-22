شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: جوميز مستمر ولا نبحث عن بديل بعد وداع الكأس والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن حقيقة البحث عن بديل للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، و ذلك بعد الخروج من كأس مصر أمام الطلائع.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أن جوميز مستمر مع الزمالك ولم يتم التطرق إلى رحيله عن الفريق خلال الفترة الجارية.

وأضاف المصدر أن جوميز سافر إلى البرتغال لقضاء اجازته مع أسرته على أن يعود يوم 28 أغسطس يبدأ مع الفريق الاعداد للموسم الجديد يوم 29 من نفس الشهر.

وخطف فريق طلائع الجيش تذكرة التأهل إلى ربع نهائى كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" للبطولة.

وكان فريقا الزمالك وطلائع الجيش لجأ إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد السلام.