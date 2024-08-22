شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعى "جوهرة" الإسماعيلى تشعل صراع الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أصبح عمر الساعى لاعب وسط الإسماعيلى، محور اهتمام الأهلى وبيراميدز في الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الظفر بخدماته لتدعيم خط الوسط، ويسعى كلا الفريقين للفوز بخدماته.

ويعد عمر الساعى من أبرز لاعبى الإسماعيلى في هذا الموسم، حيث نجح في المساهمة في 8 أهداف خلال 31 مباراة خاضها مع الدراويش، حيث سجل 4 أهداف وصنع مثلها.

وكثف النادي الأهلي جهوده لحسم صفقة التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتباره من الأهداف المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

أكد المصدر أن نادي الإسماعيلي حدد مبلغ 50 مليون جنيه للموافقة على بيع عمر الساعي، فيما قدم الأهلي عرضا ماليا بقيمة 30 مليون، بالإضافة إلى إعارة لاعبين إلى الدراويش من أجل إقناعهم بالموافقة على بيع عمر الساعي.

وأوضح المصدر أن الأهلي عرض إعارة كريم الدبيس ولاعب آخر، من أجل إقناع الإسماعيلي بالموافقة على بيع الساعي، وينتظر حسم الأمور التفاوضية مع مسئولي الدراويش من أجل الظفر بخدمات اللاعب الشاب.

في المقابل، ربط مسئولو نادى بيراميدز صفقة ضم عمر الساعى من نادى الإسماعيلى، بصفقة عبد الرحمن مجدى لاعب الدراويش، حيث اشترط مسئولو الفريق السماوى ضم اللاعبين دفعة واحدة.

وكان بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة مع نظرائهم بنادى الإسماعيلى، فى صفقة ضم عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل بيراميدز فى مفاوضات مع الإسماعيلى حول ضم عبد الرحمن مجدى، خاصة فى ظل رغبة مسئولى الدراويش فى بيع اللاعب من أجل دخول عائد مادى للنادى يستطيع به حل الأزمات المتراكمة.