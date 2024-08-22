شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف الزمالك وطلائع الجيش فى كاس مصر والان مع تفاصيل الخبر

خطف فريق طلائع الجيش تذكرة التأهل إلى ربع نهائى كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" للبطولة.

وكان فريقا الزمالك وطلائع الجيش لجأ إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1 فى المباراة التى جمعتهما باستاد السلام.

ويجهز مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لصرف دفعة من المستحقات المتأخرة للاعبى الفريق، وذلك قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، المقرر لها 27 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويعكف مجلس الزمالك على تجهيز المستحقات لصرفها في الموعد المقرر، على أن يتسلم اللاعبون المستحقات قبل مباراة السوبر لتحفيزهم قبل المواجهة الحاسمة، والتي يسعى المجلس للتتويج باللقب.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك يوم 27 سبتمبر المقبل في إطار مباراة السوبر الأفريقى والتي تقام بـ المملكة العربية السعودية.