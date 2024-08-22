شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد موقف الشباب من الاستمرار فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف اللاعبين الشباب من الاستمرار في تدريبات الفريق الأول أوعودتهم لقطاع الناشئين، بعد عودته من سويسرا مطلع سبتمبر المقبل لقيادة الفريق الأحمر في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشهدت الفترة الأخيرة تصعيد عدد كبير من اللاعبين الشباب للتدرب مع الفريق الأول والمشاركة في المباريات بعد قرار الجهاز الفني بإراحة اللاعبين الكبار ومنح الفرصة للبدلاء والناشئين.

كما شهدت الفترة الماضية استمرار 3 لاعبين في تدريبات الفريق الأول وهم محمد عبد الله وأحمد عابدين وريندورف أدوم، وسيتحدد موقفهم أيضا بعد عودة كولر من سويسرا.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.