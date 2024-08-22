شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الطائرة جلوس في الدورة البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس 2024، بمشاركة البعثة المصرية و التي تشارك في 10 رياضات مختلفة من بينها الكرة الطائرة جلوس .

ومن المقرر أن يشارك الطائرة جلوس بقائمة تضم كلا من مصطفي أحمد إدارى، أيمن محمد نبيل مدير فنى، عادل محمد عبد المعطى مدرب وقائم بأعمال مدير إدارى بالإضافة إلى اللاعبين هشام صلاح الدين عبد المقصود ، عبد النبي حسن احمد ، محمد عبد الله ، السيد موسي ، أحمد محمد خميس ، احمد محمد فضل ، محمد حمدي عبد المولي ، مطاوع عبد الباقي، أحمد محمد حسنى، ، زكريا السيد عبده أيوب، حسام مسعود ، وأشرف زغلول.

ووفقا لجدول منافسات الدورة البارالمبية فيخوض منتخب الطائرة جلوس منافساته في الدور التمهيدى من البطولة كالتالى ..

الجولة الأولى

الخميس 29 أغسطس

مصر أمام البوسنة والهرسك

الجولة الثانية

السبت 31 أغسطس

مصر أمام فرنسا

الجولة الثالثة

الأثنين 2 سبتمبر

مصر أمام كازاخستان