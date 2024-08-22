شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجتمع مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد وقمصان وقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

عقد مسئولو النادي الأهلي عدة اجتماعات بدأت مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف ومحمد رمضان، وفي حضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة، خلال الاجتماع تم الاتفاق على أسس العمل في المرحلة المقبلة والمهام المطلوبة من اللجنة لدعم ومساندة قطاع الكرة على كافة المستويات.

وبعد الحديث في بعض الملفات ذات الأولوية، عقدت اللجنة اجتماعًا مطولًا مع وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع وشطة مدير الأكاديمية، وشادي محمد رئيس جهاز الكرة النسائية، في حضور خالد بيبو، المنسق العام للقطاعات الثلاثة، والذي تم توضيح مهام عمله الجديد للتنسيق مع رؤساء القطاعات والعرض على لجنة التخطيط.

وعقدت اللجنة أيضًا اجتماعًا مع سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة للاطلاع على رؤيته للمرحلة القادمة في ضوء المهام الإدارية التي تم تكليفه بها والترتيب للموسم الجديد.. وأخيرًا اجتمعت اللجنة مع أمير توفيق مدير التعاقدات وهاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتنج، وتمت متابعة آخر التطورات بالنسبة للاعبين المرشحين للانضمام للأهلي وفقًا للرؤية الفنية.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى مناقشة ملف إقامة معسكر خارجى لفريق الكرة استعداداً للموسم الجديد، وحدد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الأول من سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق فترة الإعداد بالقاهرة، وذلك على مرحلتين، الأولى باستاد مختار التتش، ثم الثانية بخوض معسكر خارجى يشمل عدة مباريات ودية متدرجة المستوى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من مباراة (جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان) وذلك في 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.