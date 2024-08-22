شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى القاضي يكشف تفاصيل بطولة القاضية بمهرجان العلمين ويشكر المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد صباح اليوم، انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة "القاضية" للفنون القتالية المختلطة والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

حضر المؤتمر إبراهيم عبدالجواد، المتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين الجديدة، ومصطفى القاضي، مؤسس بطولة MMA QADYA، وطارق شرف، مدير الأنشطة الترفيهية في المهرجان.



أعرب مصطفى القاضي، مؤسس بطولة القاضية ، عن سعادته بإقامة هذه النسخة في مدينة العلمين الجديدة، موجها الشكر الكبير للشركة المتحدة على دعمها الكبير، وتكفلها بكافة الإجراءات لإقامة البطولة في مهرجان عالمي مثل مهرجان العلمين.



وأكد أن البطولة ستشهد منافسات قوية بين أبطال من مختلف الجنسيات، مما يجعلها حدثا رياضيا مثيرا ومليئة بالإثارة، وستنطلق منافسات البطولة في تمام الساعة الثامنة مساء غد، حيث سيصعد الحلبة مقاتلا مصريا و13 مقاتلا يمثلون دولا مختلفة وهم (مصر - البرازيل - روسيا - الجزائر - المغرب - نيجيريا - توجو - السودان) ، وسيحيي الحفل الفنان دبل زكش .



وأضاف ، أن استضافة مدينة العلمين الجديدة لبطولة "القاضية" خطوة مهمة في ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية، مشيرا إلي أن هذه البطولة ضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية والثقافية التي يشهدها المهرجان، مما يساهم في تنشيط السياحة وزيادة الاهتمام بالمدينة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة مع مشاركة الفنان دبل زكش الذي سيحيي الحفل.