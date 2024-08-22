شكرا لقرائتكم خبر عن أحزان محمد أبو جبل تتواصل في 2024.. فشل انتقاله للأهلى وصليبى وطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلى، بأيام عصيبة خلال عام 2024 بدأت بفشل انتقاله إلى النادى الأهلى في يناير الماضى، ثم ابتعاد اللاعب عن المستطيل الأخضر لفترة كبيرة في أبريل الماضى، بالإضافة إلى انفصاله عن زوجته في الوقت الحالي.

فشل الانتقال إلى الأهلى

أول هذه الأحزان هو فشل انتقاله إلى النادى الأهلى في يناير الماضى، بعدما اتفق مع الأحمر على الانتقال إليه أثناء تواجده مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا، ولكن سرعان ما أعلن الأهلى تراجعه عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأكد المصدر أن مسئولي الأهلي تراجعوا عن ضم أبو جبل، والأمر ليس له علاقة بخسارة منتخب مصر أمام الكونغو، بعدما كان من المنتظر أن يوقع على العقود، ولكنه تواصل مع مسئولي البنك الأهلي وتم الاعتذار لهم عن إتمام الصفقة.



زوجة ابو جبل

الإصابة بالرباط الصليبى

أعلن اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى، إصابة محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق بقطع في الرباط الصليبى بعد ظهور نتيجة التشخيص الذى خضع له الحارس تحت أشراف طبيب الفريق الدكتور وليد عبد الرحمن.

وأكد رئيس البنك أن التشخيص أثبت إصابة أبو جبل بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في 18 أبريل الماضى.

ويغيب أبو جبل عن الملاعب منذ ذلك الوقت، ويواصل في الوقت الحالي برنامجه التأهيلى للعودة من جديد للملاعب في أسرع وقت ممكن واستكمال مسيرته.

انفصال أبو جبل وزوجته

فوجئ الجميع خلال الساعات الماضية بإعلان محمد أبو جبل انفصاله عن زوجته، ونشر أبو جبل "ستوري" عبر حسابه على إنستجرام يعلن انفصاله عن زوجته وعلق عليها: "أتمنى من الجميع عدم المساس بخصوصية الغير وحذف جميع الصور المتعلقة بي والشخص الآخر احتراما للخصوصية".

وعلقت سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل نجم منتخب مصر وحارس مرمى البنك الأهلي على خبر انفصالهما الذي انتشر على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، بعدما أشار إليه أبو جبل عبر حسابه على إنستجرام.

وكتبت سمارة يحيى عبر "ستوري" على حسابها على "إنستجرام": تم الانفصال بيني وبين محمد من شهر، والإجراءات بتاخد وقت وليس لي أي صلة به وهو نفس الشيء.. ولما يحصل طلاق رسمي سنعلن كما أعلنت زواجنا.. الأسباب.. التفاصيل شيء يخصنا ونستأذنكم؛ احترموا خصوصيتنا والقرار كان بالتراضي".