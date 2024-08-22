شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك زياد كمال يحتفل بزفافه السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل زياد كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بزفافه بعد غد السبت بإحدى القاعات برأس البر بمحافظة دمياط .

وشارك زياد كمال مع المنتخب الأولمبى في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بباريس، وحقق خلالها الفراعنة المركز الرابع بعد السقوط في فخ الهزيمة أمام نظيره المغربي، بستة أهداف دون مقابل.

وظهر زياد كمال مع الزمالك في مباراته أمس الأربعاء في دور الـ 16 بكأس مصر، أمام طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الطلائع والتأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة.

وخطف فريق طلائع الجيش تذكرة التأهل إلى ربع نهائى كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" للبطولة.