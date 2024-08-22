رتوش أخيرة تفصل الاهلي عن ضم نجم المغرب

اقترب مسئولو النادي الاهلي من ضم المدافع المغربي أشرف داري، نجم فريق استاد بريست الفرنسي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتوصل مسئولو النادي الاهلي إلى مراحل متقدمة في مفاوضات ضم أشرف داري من الدوري الفرنسي، وذلك لتدعيم مركز قلب الدفاع، خاصة بعد رحيل محمد عبد المنعم إلى نادي نيس الفرنسي.

ويضع مسئولو النادي الاهلي في الساعات القليلة القادمة الرتوش الأخيرة قبل إعلان ضم اللاعب رسميًا في الميركاتو الصيفي الجاري.

من جانبه تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بضم مدافع أجنبي في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لرغبته في تدعيم هذا المركز قبل المشاركة في كأس العالم للأندية الموسم المقبل.

ولعب أشرف داري مع فريق بريست الفرنسي 24 مباراة في الموسم الأخير، حيث أحرز هدفًا وصنع آخر.

وانضم داري في النصف الثاني من الموسم الماضي، معارًا إلى نادي شارلروا البلجيكي قبل أن يعود لصفوف الفريق مطلع الموسم الجاري.