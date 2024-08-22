"رغبة اللاعب تحسمها".. تطور جديد في صفقة انضمام أشرف داري للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة المغربي أشرف داري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن إدارة النادي الأهلي تضع الرتوش الأخيرة على صفقة ضم المغربي أشرف داري ولكنها لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.

وأوضح المصدر، أن المفاوضات بين النادي الأهلي ونادي بريست الفرنسي، في مرحلة متقدمة للغاية، وهناك بعض الأمور التي تحسم وسوف يتم توقيع العقود بشكل نهائي في الساعات القليلة المقبلة إذا ما تم الاتفاق.

وأضاف المصدر، أن الأهلي أتفق مع "داري" علي كافة بنود تعاقده واللاعب لديه رغبة شديدة في اللعب للقلعة الحمراء.

وأتم المصدر، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، تمسك بضم مدافع أجنبي بعد رحيل محمد عبدالمنعم الي نيس الفرنسي، وسوف يتم حسم صفقة مدافع محلي آخر في الفترة المقبلة.

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