"أتمنى حذف صورنا".. أبو جبل يعلن انفصاله عن زوجته سمارة يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي الحالي والزمالك سابقا، انفصاله عن زوجته الجزائرية سمارة يحيى.

وكتب أبو جبل عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "أتمنى من الجميع عدم المساس بخصوصية غيره وحذف جميع الصور المتعلقة بي والشخص الآخر، احتراما للخصوصية".

وأضاف: "الحمدلله الذي يعلم ما وقر في القلب وإن زل اللسان، أعلن انفصالي وأسأل الله أن يوفقني ويكتب لي الخيرأ ينما كنت".

وانضم محمد أبو جبل إلى البنك الأهلي، في سبتمبر 2022، ولعب مع الفريق 48 مباراة، استقبل خلالها 57 هدفا.

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